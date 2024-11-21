КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца

В Белоруссию экстрадировали сражавшегося на стороне ВСУ белоруса Василия Веремейчика. Ранее его задержали во Вьетнаме, предположительно, за драку - по версии знакомых, у мужчины мог произойти конфликт с россиянами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии