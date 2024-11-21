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КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца

КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца

В Белоруссию экстрадировали сражавшегося на стороне ВСУ белоруса Василия Веремейчика. Ранее его задержали во Вьетнаме, предположительно, за драку - по версии знакомых, у мужчины мог произойти конфликт с россиянами.

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