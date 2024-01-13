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Эксперт Закарян: мошенники используют голосовые сообщения для выманивания денег

Эксперт Закарян: мошенники используют голосовые сообщения для выманивания денег

Мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

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