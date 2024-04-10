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FTimes

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Прорыв дамбы в Орске: катастрофа, вызванная халатностью и недостатком контроля

Прорыв дамбы в Орске: катастрофа, вызванная халатностью и недостатком контроля

Прорыв дамбы в Орске: катастрофа, вызванная халатностью и недостатком контроля Елена ГалицкаяПоследние события в Орске, связанные с прорывом дамбы, вызвали волну вопросов и негодования в обществе.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
&quot;...катастрофа, вызванная халатностью и недостатком&quot; - это верно. Однако требуется конкретизация. В нынешней ситуации, когда &quot;Единая Вертикаль Власти&quot; определяет практически всё, халатность является системной проблемой. Некомпетентность представителей &quot;Вертикали&quot;, сформированной не исключительно по принципу профессиональной пригодности, а, в основном, по принципу личной преданности нижестоящих - вышестоящим, и есть главная причина ситуаций, подобных катастроф. А если еще вспомнить кумовство и коррупцию, которыми поражена &quot;Вертикаль&quot;, то становится ясно, что это большая удача - сравнительно небольшое количество подобных катастроф. По идее - таких катастроф должно быть кратно больше. Видимо играет роль накопленный запас прочности еще с советских времен....
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19 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.

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