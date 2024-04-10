Прорыв дамбы в Орске: катастрофа, вызванная халатностью и недостатком контроля

ЮВ

Юрий Во

"...катастрофа, вызванная халатностью и недостатком" - это верно. Однако требуется конкретизация. В нынешней ситуации, когда "Единая Вертикаль Власти" определяет практически всё, халатность является системной проблемой. Некомпетентность представителей "Вертикали", сформированной не исключительно по принципу профессиональной пригодности, а, в основном, по принципу личной преданности нижестоящих - вышестоящим, и есть главная причина ситуаций, подобных катастроф. А если еще вспомнить кумовство и коррупцию, которыми поражена "Вертикаль", то становится ясно, что это большая удача - сравнительно небольшое количество подобных катастроф. По идее - таких катастроф должно быть кратно больше. Видимо играет роль накопленный запас прочности еще с советских времен....