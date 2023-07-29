Театр абсурда

8 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Тогда даже за колоски сажали и срока давали. А врагов народа сажали даже за анекдоты... Все чекисты, в верхах и на ме..."Сталинская эпоха...
  • Леонид Руси
    Ну историю у нас отнимали петровские академики из Неметчины. Они крали рукописи, а потом переписывали историю. А она ..."Сталинская эпоха...
  • Сергей К
    А вот вообще полная хрень.... "Даже сейчас, после отказа от коммунистической системы в 1921 г., российская промышленн..."Сталинская эпоха...

"Ни зерна, ни оружия - всё русские отобрали": НАТО готовит отчаянный шаг по прорыву блокады Черноморского флота

"Ни зерна, ни оружия - всё русские отобрали": НАТО готовит отчаянный шаг по прорыву блокады Черноморского флота

После того как Россия вышла из зерновой сделки, обиженные «партнеры» начали плести козни. От терактов и угроз они перешли к вопросу о том, как обойти российскую блокаду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх