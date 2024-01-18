Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Диана Мальгинова
    Ещё бы писали за что расстрелян, так ли он безвинен.В Москве пропадаю...
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    Да не ликвидируй во время пятую колонну, не было бы и 45.В Москве пропадаю...
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"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам", эффективно боровшегося с диверсантами.

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