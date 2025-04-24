Кадеты в рамках проекта СК России «Равнение на Победу!» посетили Рязань

В Рязани завершился этап кадетского рейда Следственного комитета России «Равнение на Победу!». Юные воспитанники кадетских корпусов, прибывшие из Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда, Севастополя и Луганска, стали участниками этого памятного события.