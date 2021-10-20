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Подразделение ВТБ заключило мировое соглашение с SEC по сделкам с компаниями Мозамбика

Подразделение ВТБ заключило мировое соглашение с SEC по сделкам с компаниями Мозамбика

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Подразделение ВТБ - VTB Capital plc заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования о его участии в ряде сделок с Мозамбиком, сообщила пресс-служба банка.

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