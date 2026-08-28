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Татар-информ

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О Герое РФ Гимранове: «Не паниковал, сажая горящий вертолет. Я бы так не смог»

О Герое РФ Гимранове: «Не паниковал, сажая горящий вертолет. Я бы так не смог»

В эту субботу Раис Татарстана вручит Звезду Героя России родителям погибшего на СВО летчика Тимура Гимранова из Казани.

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