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Орловские новости

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УФНС Орловской области объявило торги на капремонт здания налоговой на 395,8 млн рублей

УФНС Орловской области объявило торги на капремонт здания налоговой на 395,8 млн рублей

Стоимость капремонта здания налоговой службы в Орле выросла до 395,8 млн рублей, большая часть суммы будет выплачена в 2027 году, работы должны завершиться к ноябрю 2028 года.

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