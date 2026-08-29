УФНС Орловской области объявило торги на капремонт здания налоговой на 395,8 млн рублей

Стоимость капремонта здания налоговой службы в Орле выросла до 395,8 млн рублей, большая часть суммы будет выплачена в 2027 году, работы должны завершиться к ноябрю 2028 года.
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