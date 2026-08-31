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Царьград

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Жители дома Екатеринбурге рассказали, как в многоэтажку врезался БПЛА

Жители дома Екатеринбурге рассказали, как в многоэтажку врезался БПЛА

Взрывом повредило отделку и лоджию в квартире, где живёт семья с ребёнком.В Екатеринбурге утром 31 августа беспилотник врезался в 18-этажный жилой дом в ЖК "Утес" на улице Гаршина.

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