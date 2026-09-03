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Царьград

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ОКС Labs: рынок офлайн-развлечений в России вырос на 19% в 2026

ОКС Labs: рынок офлайн-развлечений в России вырос на 19% в 2026

Рынок офлайн-развлечений России в январе-июне 2026 года увеличился на 19%, достигнув 165 млрд рублей.

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