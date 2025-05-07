Слова Келлога о предложении Киева насчет буферной зоны прокомментировали в Кремле

Россия пока не слышала от Украины каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону по линии боевого соприкосновения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о готовности Киева установить буферную зону наряду с объявлением перемирия.