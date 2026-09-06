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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэнни Грин о ключевых игроках для «Лейкерс»: «Заир Уильямс, Мамукелашвили и Секстон»

Чемпион НБА в составе « Лейкерс » Дэнни Грин считает, что успех команды в новом сезоне будет зависеть от возможного прогресса ролевых игроков.

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