На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды

Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям В Республике Алтай по результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора приостановлена деятельность туристической базы "Глобус плюс" в Майминском районе, пишут "Новости Горного Алтая".
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