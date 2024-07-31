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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды

На Алтае приостановили деятельность турбазы из-за питьевой воды

Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует требованиям В Республике Алтай по результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора приостановлена деятельность туристической базы "Глобус плюс" в Майминском районе, пишут "Новости Горного Алтая".

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