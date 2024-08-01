Август начался с покупок, рубль укрепляется

Российский рынок открыл торги в четверг, 1 августа, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,19% до 29478,05пункта, индекс РТС прибавил 0,2% до 1078,77 пункта.
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