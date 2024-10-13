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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карсли о возможности возглавить Англию на постоянной основе: «Не подавал заявку – мне нравилось работать в молодежной команде. Эта сборная заслуживает лучшего тренера из возможных»

Карсли возглавил сборную Англии на временной основе после отставки Гарета Саутгейта. Ранее появлялась информация о его нежелании остаться в команде на постоянной основе.

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