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Карраскаль об уходе из ЦСКА: «Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Мединой»

Карраскаль об уходе из ЦСКА: «Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Мединой»

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию.

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