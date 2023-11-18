День 19 ноября в истории

День ракетных войск и артиллерии Первоначально праздник назывался Днем артиллерии и был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.
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