Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Складывается что без Бастрыкина никто не хочет работать, что они следаки сами не могут возбудить уголовное дело без к...Бастрыкин поручил...
  • Валерий Бирюков
    Удалять за опоздание нельзя: нужно не пускать опоздавшего на урок. Ну, а если хамит, то фейсом о тэйбл.Можно ли удалить ...
  • 59
    Чуркобесы!Бастрыкин поручил...

День 19 ноября в истории

День 19 ноября в истории

День ракетных войск и артиллерии Первоначально праздник назывался Днем артиллерии и был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх