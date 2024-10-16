Soha: указ Путина стал резонансным ответом на провокации Нидерландов

Наркоманские ублюдки что возомнили из себя супердержаву. Ваш номер 6 утырки и за поддержку хохлопидоров вы ещё ответите . А ваш пидор Рютте договориться!

Дмитрий Гурин

Да Гейропу с Британией и Штатами надо вразумлять по самому больному месту..... кошельку. Голов у них уже нет а жопы настолько ожирели что до нервов не пробьёшь.......