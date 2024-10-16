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Soha: указ Путина стал резонансным ответом на провокации Нидерландов

Soha: указ Путина стал резонансным ответом на провокации Нидерландов

Последние действия Нидерландов и России указывают на нарастающее напряжение между двумя странами, на что обратило внимание издание Soha, перевел АБН24.

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Комментарии
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федор
Наркоманские ублюдки что возомнили из себя супердержаву. Ваш номер 6 утырки и за поддержку хохлопидоров вы ещё ответите . А ваш пидор Рютте договориться!
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17 час.
Дмитрий Гурин
Да Гейропу с Британией и Штатами надо вразумлять по самому больному месту..... кошельку. Голов у них уже нет а жопы настолько ожирели что до нервов не пробьёшь.......
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13 час.

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