Бургеры из растительного мяса, соевое молоко, личинки мух, чипсы и мука из сверчков. Подобная экзотика нередко преподносится как перспективные новинки и даже тренды в развитии глобальной пищевой индустрии.
Мухи с котлетами: кто и зачем хочет приучить человечество есть растительное мясо и насекомых
Комментарии
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чвсатпкьл
Дебилы это постановление имеет ввиду что эта продукция предназначена не для употребления людьми, а идёт на корм сельскохозяйственным животным и птице и также в виде удобрений. Там ещё написано. (При этом следует учитывать, что изменения, предусмотренные п. 1, вносятся в раздел «Кормовые культуры полевого возделывания, продукция кормопроизводства прочая», а пп. 2 и 3 - в раздел «Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, биопродукция») наглядный пример пакет с кормимом для животных. Но если какому-то идиоту захочется это съесть самому, то никто этому мешать не будет. 🤣😂
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22 час.
ч
чвсатпкьл
А ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ Баранец Ольга Николаевна пусть идёт на Х... со своими дебильными предложениями. Если ей нравиться жрать насекомых, то пусть набивает ей свою утробу, а для других просьба не беспокоится. Ишь рожу наела и наверное на мухах 🤣😂
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21 час.
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