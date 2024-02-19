Мухи с котлетами: кто и зачем хочет приучить человечество есть растительное мясо и насекомых

чвсатпкьл

Дебилы это постановление имеет ввиду что эта продукция предназначена не для употребления людьми, а идёт на корм сельскохозяйственным животным и птице и также в виде удобрений. Там ещё написано. (При этом следует учитывать, что изменения, предусмотренные п. 1, вносятся в раздел «Кормовые культуры полевого возделывания, продукция кормопроизводства прочая», а пп. 2 и 3 - в раздел «Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, биопродукция») наглядный пример пакет с кормимом для животных. Но если какому-то идиоту захочется это съесть самому, то никто этому мешать не будет. 🤣😂