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В Японии 24 ученика пострадали из-за распыленного в школе перцового баллончика

В Японии 24 ученика пострадали из-за распыленного в школе перцового баллончика

ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина В японском городе Сакаи ученик старшей школы распылил в классе слезоточивый спрей, пострадали 24 человека.

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