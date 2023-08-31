Нетребко «пролетела»: отречение от России не спасло, в ЕС пошли митинги с требованием запретить ей петь

Разношёрстной «творческой интеллигенции», которая столь массово и столь поспешно отреклась от России в прошлом году – они же прямо говорили, что с Россией их ничего не связывает, что они не поддерживают, что они осуждают, что Россия – это теперь что-то от них отдельное, а они – отдельно от России – короче, этим ребятам упорно не везёт! Самая статусная из них, оперная певица Анна Нетребко, держалась какое-то время, но потом тоже решила, что международные гонорары ей дороже, чем выступления в России.