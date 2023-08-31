Разношёрстной «творческой интеллигенции», которая столь массово и столь поспешно отреклась от России в прошлом году – они же прямо говорили, что с Россией их ничего не связывает, что они не поддерживают, что они осуждают, что Россия – это теперь что-то от них отдельное, а они – отдельно от России – короче, этим ребятам упорно не везёт! Самая статусная из них, оперная певица Анна Нетребко, держалась какое-то время, но потом тоже решила, что международные гонорары ей дороже, чем выступления в России.
Нетребко «пролетела»: отречение от России не спасло, в ЕС пошли митинги с требованием запретить ей петь
Комментарии
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Владимир Дудкин
Худший из пороков - предательство. Забудут оперную певицу, но будут помнить предателя. Забудут олимпийскую чемпионку Исанбаеву (рано или поздно рекорд побьют), но будут помнить предателя. Как мало кто помнит гетмана Мазепу, но помнят предателя Мазепу.
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23 час.
Lana_Borei Иванова
Нетребко, от слов - не треба, т. е не нужно
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23 час.
Сергей Евдокимов
Нетребко, значит хохлуха. А что вы хотели от хохлухи? Предательство это у них в крови. Забыли и не вспоминают про Максакову Машку. И эту хохлуху забудут все и не вспомнят.
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19 час.
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