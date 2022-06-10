В Томской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели занятие в летнем пришкольном лагере

Ежегодно в период летних каникул полицейские и представители Общественных советов помогают организовать детский досуг с пользой для безопасности юных участников дорожного движения.

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