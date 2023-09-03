Армия РФ нанесла новый удар по дунайскому порту Рении

Ловчий

Какой-то онанизм, а не удары. В великую отечественную уже с первого раза перемешали бы все с говном,да так что уже ни одно судно туда не пришвартовалось. Даже на вёслах. Хрень какая-то. Чем дальше вся эта канитель,тем больше мне кажется, что это просто затяжная канитель по общему сговору.