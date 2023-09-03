Российская армия минувшей ночью вновь атаковала инфраструктуру украинского порта Рении на Дунае. Как сообщает журналист Юрий Подоляка, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами «Герань».
Армия РФ нанесла новый удар по дунайскому порту Рении
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор, город зовётся Рени, а не Рении.
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1 д.
Ловчий
Какой-то онанизм, а не удары. В великую отечественную уже с первого раза перемешали бы все с говном,да так что уже ни одно судно туда не пришвартовалось. Даже на вёслах. Хрень какая-то. Чем дальше вся эта канитель,тем больше мне кажется, что это просто затяжная канитель по общему сговору.
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1 д.
Александр Почекунин
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1 д.
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