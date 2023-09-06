Юго-Восточный Курьер

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Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре

Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре

Они будут работать по индивидуальному графику Более 330 учащихся профильных колледжей Москвы, входящих в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ», выйдут на стажировку в сентябре на строительные объекты 15 компаний.

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