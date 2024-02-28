В СССР хлеб был вкуснее: почему сегодня не так

В Владимир При СССР действовал ГОСТ, всё было натуральным и вкусным. Сейчас же везде химия.... При СССР люди от рака умирали реко, сейчас же.... Капиталистов не заботит здоровье граждан, прежде всего выгода, а люди это ресурс, который пополняют из стран Азии.

Ингерман Ланская мальчиг, при совдепии редко онкологию указывали в диагнозе, а умирали оооочень часто, особенно в 50-е - 60-е. когда ядрёные испытания практиковали, да ядрёные убогие станции клепали повсеместно.... а "забота" камуноидного режима о Народе была только с трибун и из всяких "правд".... а Народ в это время спивался и окончательно деградировал...