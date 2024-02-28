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Медвежий угол

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В СССР хлеб был вкуснее: почему сегодня не так

В СССР хлеб был вкуснее: почему сегодня не так

Нередко люди жалуются, что сегодня невозможно купить вкусный хлеб, как раньше Чаще всего на вкус современного хлеба жалуются те, кто еще помнит "советский хлебушек".

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Комментарии
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В
Владимир
При СССР действовал ГОСТ, всё было натуральным и вкусным. Сейчас же везде химия.... При СССР люди от рака умирали реко, сейчас же.... Капиталистов не заботит здоровье граждан, прежде всего выгода, а люди это ресурс, который пополняют из стран Азии.
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2 час.
Ингерман Ланская
мальчиг, при совдепии редко онкологию указывали в диагнозе, а умирали оооочень часто, особенно в 50-е - 60-е. когда ядрёные испытания практиковали, да ядрёные убогие станции клепали повсеместно.... а &quot;забота&quot; камуноидного режима о Народе была только с трибун и из всяких &quot;правд&quot;.... а Народ в это время спивался и окончательно деградировал...
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2 час.
Ингерман Ланская
а из азий почему прут , потому что рабский труд в таких объёмах, как в совдепии, там не используют....
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2 час.

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