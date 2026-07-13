Армия США испытывает лазерное оружие для защиты от дронов и ракет

Зачем нужен лазер вместо ракеты Стремительный рост применения дронов в военных конфликтах — от беспилотных ударных аппаратов до роёв разведчиков — поставил военных перед сложной проблемой: традиционные ракеты-перехватчики стоят тысячи, а то и миллионы долларов за выстрел, тогда как дрон-камикадзе может стоить несколько сотен.