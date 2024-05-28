Россиянка украла спасательные жилеты из самолета и получила уголовное дело

В аэропорту Благовещенска раскрыто мошенничество со спускаемыми устройствами. По данным правоохранительных органов, 44-летняя хабаровчанка была задержана за кражу пяти спасательных жилетов из салона самолета, следовавшего из Хабаровска в Благовещенск.
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