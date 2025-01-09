В PowerWash Simulator добавят возможность очистить дом Уоллеса и Громита Издатель Squar...

В PowerWash Simulator добавят возможность очистить дом Уоллеса и ГромитаИздатель Square Enix Collective и разработчик FuturLab анонсировали загружаемый контент Wallace & Gromit Special Pack для PowerWash Simulator, благодаря которому игрокам предоставиться шанс очистить дом знаменитых Уоллеса и Громита.
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