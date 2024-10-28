Бросают вызовы: почему сотрудники скорой помощи массово увольняются

В селе Селихино Хабаровского края уволились все сотрудники станции скорой медицинской помощи. Региональный Минздрав информацию подтвердил, обслуживание Комсомольского района возложили на соседние отделения скорой помощи.
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