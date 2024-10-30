Лучшие моменты за 25 лет. Amic.ru открывает фотовыставку "Наше время – ваши истории"

Фотоистория, где каждый снимок – символ эпохи, запечатлевший время и его героев Буря на городском пляже в Барнауле, июнь 2020 года / Фото: Вячеслав Мельников Морозы в Барнауле, декабрь 2012 год / Фото: Екатерина Смолихина Виктор Томенко и Вячеслав Франк на открытии моста на Новом рынке после реконструкции, ноябрь 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев и львенок, август 2016 года / Фото: amic.