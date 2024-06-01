В Москве завершилось прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк

В Москве в Покровском монастыре завершилась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Проститься с артисткой пришли сотни людей, в том числе её коллеги, политики, известные бизнесмены и спортсмены.
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