Невыносимая тяжесть украинского бытия

Никогда ещё господа евроукры не были так недовольны окружающим миром, как сейчас. Всё нынешнее украинское общество, запертое в своём любимом незалэжном концлагере, ведёт себя как вздорная и самовлюблённая бабёнка, которую жених вместо полинезийского курорта Бора-Бора привёз в Тора-Бора — пещерный комплекс в Афганистане.