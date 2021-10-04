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Почему Путин и Эрдоган просто не могут сойтись во взглядах

Почему Путин и Эрдоган просто не могут сойтись во взглядах

Между лидерами России и Турции по-прежнему гораздо больше моментов, в которых они не смогут никогда достичь согласия, чем тех, о которых они могут договориться в результате долгожданной встречи один на один.

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