Терапевт Пивоварова для снижения холестерина советует отказаться от чипсов

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Оксана Пивоварова предупредила о том, что повышенный уровень холестерина может стать причиной серьезных заболеваний.
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