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Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода

Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода

Сериал о чиновнице в поисках донорского органа получит продолжение уже совсем скороПоявилась дата выхода второго сезона нашумевшего сериала 2022 года «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли — новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 8 марта.

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