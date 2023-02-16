Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода

Сериал о чиновнице в поисках донорского органа получит продолжение уже совсем скороПоявилась дата выхода второго сезона нашумевшего сериала 2022 года «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли — новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 8 марта.