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Международный день тигра 29 июля 2021

Международный день тигра 29 июля 2021

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day), который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

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