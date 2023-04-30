Житель Артемовска сообщил об ударах ВСУ по жилым кварталам из «блуждающих минометов»

Эвакуированный из Артемовска местный житель Дмитрий Чекалин поделился с РИА Новости информацией о том, что начиная с июня прошлого года, боевики ВСУ осуществляли обстрелы жилых кварталов города при помощи так называемых «блуждающих минометов».