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Житель Артемовска сообщил об ударах ВСУ по жилым кварталам из «блуждающих минометов»

Житель Артемовска сообщил об ударах ВСУ по жилым кварталам из «блуждающих минометов»

Эвакуированный из Артемовска местный житель Дмитрий Чекалин поделился с РИА Новости информацией о том, что начиная с июня прошлого года, боевики ВСУ осуществляли обстрелы жилых кварталов города при помощи так называемых «блуждающих минометов».

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