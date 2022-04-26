Жиго о вопросах от фанатов «Спартака» после 2:3 с «Ростовом»: «Будем отвечать на них на поле. И только так»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго высказался после матча РПЛ с «Ростовом» (2:3). «У фанатов много вопросов после поражения от «Ростова»? Я понимаю.

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