Россия начала поставки ракет Ирану — Bloomberg

Россия начала поставки ракет Ирану, пишет Bloomberg. По данным издания, несмотря на многомесячные американские и израильские бомбардировки, Тегеран сохранил мощности по производству ракет и беспилотников, а прекращение боевых действий использовал для пополнения арсеналов.
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