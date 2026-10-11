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Россия начала поставки ракет Ирану — Bloomberg

Россия начала поставки ракет Ирану — Bloomberg

Россия начала поставки ракет Ирану, пишет Bloomberg. По данным издания, несмотря на многомесячные американские и израильские бомбардировки, Тегеран сохранил мощности по производству ракет и беспилотников, а прекращение боевых действий использовал для пополнения арсеналов.

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