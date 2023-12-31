«Фермерам хватит пары метров на кладбище» – в Раде объяснили, как война выгодна укроолигархам

Вадим Москаленко. Из-за начала войны с Россией принятая Верховной радой реформа рынка земли провалилась, и теперь сельскохозяйственные угодья «незалежной» отойдут олигархам, а крестьянам останется только «полтора метра на кладбище».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии