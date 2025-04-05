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Царьград

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Охота на Зеленского: почему украинского лидера не догоняют русские ракеты

Охота на Зеленского: почему украинского лидера не догоняют русские ракеты

Станислав Крапивник объяснил, почему русские ракеты не «настигают» Зеленского, несмотря на его частые поездки в опасные районы.

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