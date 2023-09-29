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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужно минимум вдвое сократить отставание от «Ред Булл» к началу следующего сезона»

Пилот «Мерседеса» по итогам Гран-при Японии признал тот факт, что немецкая команда по-прежнему очень сильно уступает «Ред Булл» в гоночном темпе.

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