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Юрист Халимов: после дисциплинарного отчисления прежний вуз недоступен пять лет

Юрист Халимов: после дисциплинарного отчисления прежний вуз недоступен пять лет

Юрист Эмиль Халимов рассказал, что пятилетнее ограничение на повторное поступление касается только студентов, отчисленных в качестве дисциплинарного взыскания, и распространяется на прежний вуз, но не на другие образовательные организации.

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