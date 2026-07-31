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«Сантос» разместил бюст и статую Неймара в клубном музее. Форвард написал: «Быть частью истории – огромная честь! Благодарю Бога, семью и болельщиков»

«Сантос» разместил в клубном музее бюст Неймара , его статую и футболку с автографом.  34-летний форвард является воспитанником « Сантоса ».

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