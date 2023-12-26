Украина атаковала порт в Феодосии

АндрейБорков

Не будем гадать, что все же удалось поразить укропитекам, но видимо что то все же удалось. Это совсем не радует. Заслушались и зачитались всякими анал-литиками с Запада о том, что хохлошумеры уже лапки вверх готовы поднять, что у них и снарядов нет и жрать им в окопах не чего, что америкосы им писю показали, а не бабло. Все это туфта. Есть еще укропитекам чем воевать, есть чем нашу территорию обстреливать. А вот наши руководители все в сказки верят, хотят быть белыми и пушистыми. Посмотрите что евреи в Газе предпринимают! Им НАСРАТЬ на мирных палестинцев, на больницы и школы, на женщин и детей. За то евреи давят палестинцев как тараканов и те даже толком сопротивляется не могут! А "МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ" молчит в тряпочку и евреям ни чего такого не заявляет. Беня Нетаньяху каждый день, в открытую, говорит, что мочили палестинцев всех подряд и мочить будем до полной победы. И все нормально. ЧТО МЕШАЕТ МОЧИТЬ УКРОШУМЕРОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРУИНЫ? Массированные ракетно-бомбовые удары от линии соприкосновения в Донбассе и до границы с Польшей! Почему нет? Правила какие то? КАКИЕ НА ХЕР ПРАВИЛА? Для укропитеков правил нет, а мы их должны соблюдать? С какого хера? Вот и дособлюдались, теперь Феодосия. Что дальше?