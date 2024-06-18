НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

все о рыбалке

1 подписчик

Удивительные Факты о Карпе: От Древнего Китая до Вашего Стола

Удивительные Факты о Карпе: От Древнего Китая до Вашего Стола

Карп (Cyprinus carpio) — одна из самых распространенных и узнаваемых пресноводных рыб в мире. Эта рыба, изначально обитавшая в реках и озерах Евразии, с течением времени была успешно интродуцирована в водоемы практически всех континентов, за исключением Антарктиды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх