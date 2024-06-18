Удивительные Факты о Карпе: От Древнего Китая до Вашего Стола

Карп (Cyprinus carpio) — одна из самых распространенных и узнаваемых пресноводных рыб в мире. Эта рыба, изначально обитавшая в реках и озерах Евразии, с течением времени была успешно интродуцирована в водоемы практически всех континентов, за исключением Антарктиды.