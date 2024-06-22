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В «Баварии» считают, что на Кейна продолжает давить сезон без клубных трофеев

В «Баварии» считают, что на Кейна продолжает давить сезон без клубных трофеев

The Telegraph передает, что инсайдеры в мюнхенском клубе опасаются, что на форварда, испытывающего проблемы на Евро-2024, до сих пор может давить то, что за первый сезон в Германии он не завоевал ни одного трофея.

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