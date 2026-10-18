Обновлено 18.10 в 15:40. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своём канале на платформе «Макс», что две трети жителей посёлка Янино уже запитаны по постоянной схеме, а котельная начала работу, и в ближайшее время в домах должно появиться тепло.