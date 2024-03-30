На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия

На Украине происходит резкий рост домашнего насилия. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД страны. "В 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала на 20% больше, чем в 2022 году, фактов домашнего насилия", - констатировали в министерстве.